По состоянию на 10 февраля в течение суток заболели коронавирусом 3 004 жители Украины.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 7768 пациентов выздоровели. В больницы попали 2 046 людей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

За вчера сделали 43 767 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972). За все время в Украине провели 6 447 576 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 253 055 человек, из них 1 092 376 выздоровели, летальных исходов — 23 934.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко