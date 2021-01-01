Всего в столице на 1 января 2021 зафиксировано 112356 случаев коронавируса / фото УНИАН

В Киеве за предыдущие сутки зафиксировали 885 новых больных коронавирусом, 16 – умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеМинздрав планирует подписание новых договоров для поставок вакцины от COVID-19«В Киеве за минувшие сутки выявили 885 больных коронавирусом. Умерли 16 человек», - отметил он.

По его данным, всего с начала пандемии в столице на сегодня зарегистрировано уже 112356 случаев COVID-19, из которых 1935 – летальных, выздоровели 39911 человек, в том числе за последние сутки – 508.

Мэр уточнил, что за прошедшие сутки заболели 506 женщин, 334 мужчины, а также 45 детей. В больницы столицы госпитализировали 73 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 229, в Днепровском – 195 и Оболонском – 69.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 января

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН