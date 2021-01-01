Всего с начала пандемии в столице на сегодня зарегистрировано уже 112356 случаев коронавируса, 1935 – летальных, выздоровели 39911 человек.

В Киеве за предыдущие сутки зафиксировали 885 новых больных коронавирусом, 16 – умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеМинздрав планирует подписание новых договоров для поставок вакцины от COVID-19«В Киеве за минувшие сутки выявили 885 больных коронавирусом. Умерли 16 человек», - отметил он.

По его данным, всего с начала пандемии в столице на сегодня зарегистрировано уже 112356 случаев COVID-19, из которых 1935 – летальных, выздоровели 39911 человек, в том числе за последние сутки – 508.

Мэр уточнил, что за прошедшие сутки заболели 506 женщин, 334 мужчины, а также 45 детей. В больницы столицы госпитализировали 73 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 229, в Днепровском – 195 и Оболонском – 69.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 января

По состоянию на утро 1 января 2021 года общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 83 миллиона.

В Украине с начала пандемии коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 1064479 людей, за сутки 9432.

По данным Минздрава, в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 323,7 на 100 тысяч населения. Это более чем в 8 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

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Автор: УНИАН