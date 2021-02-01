Разработчики говорят, что вещество бьет коронавирус в "Ахиллесову пяту".

Ученые разработали антитела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2, а также его ближайших "родственников". Лора Волкер с биофармакологической компании Adimab в городе Лебанон, штат Нью-Гемпшир, вместе с коллегами выделила антитела из иммунных клеток человека, который заразился вирусом SARS-CoV в 2003 году и выздоровел.

Как пишет издание Nature, изменив структуру антител, ученые создали новые, которые назвали ADG-2. Они особенно эффективно блокировали коронавирус SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Видоизмененные антитела также оказались способными противодействовать другим подобным коронавирусам.

Читайте такжеThe Atlantic: Когда люди смогут наконец жить без масок?После введения мышам они остановили размножение SARS-CoV-2 в легких грызунов, а также защитили животных от респираторного заболевания. Эксперименты показали, что ADG-2 атакует рецепторы на поверхности SARS-CoV-2, а также ряда других похожих на него коронавирусов. Разработчики назвали эти рецепторы "Ахиллесовой пятой" коронавирусов. Они считают, что эту уязвимость можно использовать для создания вакцин против коронавирусов, которые могут угрожать людям в будущем.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 января в МОЗ заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

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Перевод: Лесь Дымань