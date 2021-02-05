Над системой, получившей название «паспорт вакцинации», работают сразу три министерства.

Британские власти работают над системой сертификации, которая позволит британцам выезжать за границу на отдых в те страны, где может потребоваться подтверждение вакцинации от COVID-19.

Читайте такжеВ Великобритании прививку от коронавируса получили уже 8 миллионов человекОб этом сообщила The Times со ссылкой на данные источников в правительстве. Над системой, получившей название «паспорт вакцинации», работают сразу три министерства: транспорта, иностранных дел и здравоохранения. Информация об этом появилась после того, как стало известно: Греция готова отменить карантин для тех британских туристов, которые пройдут вакцинацию, передает kommersant.

Грецию ежегодно посещает около 2 млн британцев, тратя на отдых более 10 млрд евро, что серьезно поддерживает экономику этой страны. Как отмечает The Times, британские чиновники уже заверили Министерство туризма Греции в том, что вакцинация в Великобритании идет настолько быстрыми темпами, что британские туристы спасут туристический сезон Греции в этом году. Детали «паспорта вакцинации» пока обсуждаются, однако уже решено, что британские туристы должны будут также предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия в Грецию.

Несколько других европейских стран также работают над созданием «паспорта вакцинации». Так, в минувший четверг шведские власти заявили о готовности запустить свою систему сертификации вакцинации к лету, если к тому моменту будет разработан международный стандарт. В Дании такой паспорт будет запущен уже в конце февраля.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН