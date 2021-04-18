Эксперт также отметила, есть ли противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Вакцинироваться от коронавируса должны все, особенно те люди, которые имеют какие-то хронические заболевания.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, передает ТСН.

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По словам эксперта, если у человека есть сахарный диабет, то нужно вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа, и от пневмококковой инфекции. Потому что сахарный диабет - одно из очень опасных заболеваний в плане коронавируса, которое может на него наслоиться.

Также она рассказала, что делать прививки от коронавируса можно и в том случае, если человек принимает гормональные препараты.

"Иногда мы смотрим на дозу гормональных препаратов для того, чтобы понять, будет ли вакцина эффективной. Впрочем, к безопасности вакцины это не имеет никакого отношения", — резюмировала Булавинова.

По словам инфекциониста, также можно вакцинироваться и если вы кормите грудью.

Можно и нужно вакцинироваться аллергикам.

"Но нужно сказать врачу или медсестре - на что именно аллергия. Тогда они решат, как лучше эту вакцинацию сделать. Например, есть ли риски анафилактического шока", — рассказала Булавинова.

"Единственным истинным противопоказанием к вакцинации от COVID является анафилактический шок на предыдущую первую дозу вакцины", - резюмировала эксперт.

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Автор: Екатерина Лиманская