Вакцинироваться от коронавируса должны все, особенно те люди, которые имеют какие-то хронические заболевания.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, передает ТСН.
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По словам эксперта, если у человека есть сахарный диабет, то нужно вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа, и от пневмококковой инфекции. Потому что сахарный диабет - одно из очень опасных заболеваний в плане коронавируса, которое может на него наслоиться.
Также она рассказала, что делать прививки от коронавируса можно и в том случае, если человек принимает гормональные препараты.
"Иногда мы смотрим на дозу гормональных препаратов для того, чтобы понять, будет ли вакцина эффективной. Впрочем, к безопасности вакцины это не имеет никакого отношения", — резюмировала Булавинова.
По словам инфекциониста, также можно вакцинироваться и если вы кормите грудью.
Можно и нужно вакцинироваться аллергикам.
"Но нужно сказать врачу или медсестре - на что именно аллергия. Тогда они решат, как лучше эту вакцинацию сделать. Например, есть ли риски анафилактического шока", — рассказала Булавинова.
"Единственным истинным противопоказанием к вакцинации от COVID является анафилактический шок на предыдущую первую дозу вакцины", - резюмировала эксперт.
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