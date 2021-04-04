Он напомнил, что для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайного положение.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.

Читайте такжеЗеленский подписал указ вакцинировать большинство населения до конца годаВ эфире телеканала «Украина 24» Разумков отвечая на вопрос: «Будет ли введен комендантский час» сказал, что с его введением «ситуация достаточно непростая».

«Я бы не хотел, чтобы это произошло. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение», - сказал он.

При этом напомнил, что сначала должен быть по этому поводу указ президента Украины, а после этого решение принимается на заседании Верховной Рады Украины.

«Это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы вынуждены были пойти на такую меру».

Как известно, Согласно статье 18 закона Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения», в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как в частности введение комендантского часа.

Справка УНИАН. Комендантский час - это запрет для жителей определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток без особого разрешения. На указанной территории усиливается патрулирование и охрана объектов, а также вводится пропускной режим.

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Автор: Надя Пришляк