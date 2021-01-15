Количество людей, умерших из-за коронавируса по всему миру, достигло двух миллионов.

Из-за роста количества больных COVID-19 в Ливане ввели чрезвычайное положение, которое предусматривает круглосуточный комендантский час.

Читайте такжеШесть стран ЕС назвали "неприемлемым" сокращение поставки вакцин PfizerОб этом пишет ABC.

Людям запретили выходить из дома даже для походов за продуктами и тренировок.

Ограничения начались 14 января и продлятся до утра 25 января. На улицу разрешили выходить только отдельным категориям людей - в частности журналистам и медикам.

Такой шаг властей страны является реакцией на сложную ситуацию с распространением COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

Количество людей, умерших из-за коронавируса по всему миру, достигло 2 млн.

Всего COVID-19 был обнаружен более чем у 93,5 млн человек в 191 стране мира.

Больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в США (390 649). Страна с 23,4 млн случаев заражения также занимает первое место по числу заразившихся. Следующими по числу летальных исходов идут Бразилия (207 095) и Индия (151 918).

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Автор: УНИАН