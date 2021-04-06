Задержанных за нарушение комендантского часа заставили синхронно приседать.

В провинции Кавите на острове Лусон скончался мужчина, которого полиция заставила выполнить 300 приседаний.

Читайте такжеВ Харькове ковид-больницы переполнены пациентами, есть нехватка кислородаОб этом BBC сообщила его семья.

По их словам, Даррена Манаог Пенаредондо остановили офицеры полиции после 18:00.

Задержанных за нарушение комендантского часа заставили синхронно приседать 100 раз. Если им не удавалось сделать это одновременно, их заставляли приседать снова. В итоге группа выполнила 300 упражнений.

Мужчина вернулся домой в 06:00 и пожаловался на боль. По словам его жительницы Рейшелин Бальс, Даррен "с трудом ходил, просто ползал". На следующий день он упал и перестал дышать. Вскоре мужчина умер.

Мэр города приказал начальнику полиции провести тщательное расследование. Он назвал такое наказание пыткой.

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Автор: Людмила Жерновская