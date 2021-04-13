Медик получил дозу препарата Covishield.

Врач, телеведущий и блогер Евгений Комаровский получил дозу вакцины от коронавируса Covishield (AstraZeneca).

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Фотографию с ампулой препарата медик опубликовал в своем Telegram-канале.

"А вот и моя доза подоспела. Теперь буду ждать активации чипа и загрузки обновлений. Билл и Марик обещали мне премиум версию с возможностью подключения к заседаниям мирового правительства", - пошутил Комаровский.

Вакцинация в Украине: главное

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки начали делать вакциной Covishield - произведенным в Индии по лицензии препаратом AstraZeneca.

Всего Украина рассчитывает получить 32 млн доз вакцин разных производителей.

7 апреля Степанов сообщил, что Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 предусматривает алгоритм вакцинации большинства взрослого населения Украины до конца 2021 года.

По его словам, план определяет минимальное количество прививок, которые может сделать украинская медицинская система для охвата 70% населения - почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тыс. в сутки без выходных.

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Автор: Дмитрий Захаров