У врача нет ответа на вопрос, почему россияне не дали мировому сообществу нормальных данных о своей разработке.

Врач, телеведущий и блогер Евгений Комаровский не рекомендует применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку данных о ней слишком мало.

Читайте такжеИзменения на языке: испанские ученые рассказали о симптомах COVID-19

Свое мнение о российской разработке он высказал в интервью «Гордону». Эксперт рассказал, что «Спутник V» относится к классу так называемых векторных вакцин, где в структуру обычного аденовируса, которым болел практически каждый человек, встроен как вектор фрагмент коронавируса. По своей технологии она сильно отличается от вакцины Pfizer.

"Спутник V" – я допускаю, что это очень хорошая вакцина. При этом допуская, понимая, как реализуется международный маркетинг в российской фармпромышленности, я понимаю, что они могли проср*ть, простите, все, что только можно», - отметил он.

У Комаровского нет ответа на вопрос, почему россияне не дали всех данных о своей вакцине. Он рассматривает два варианта – либо это просчет в информационной политике, либо вакцина просто некачественная.

«Короче говоря, главное для меня: действительно, я на сегодня не могу рекомендовать своим зрителям "Спутник V". Не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных, цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как это все проходит испытания. Поэтому я допускаю, что есть определенные проблемы», - сказал он.

Комаровский указал, что при презентации вакцины в РФ заявили, что к новому году привьют 30 миллионов человек. В итоге прививки получили меньше миллиона человек.

Накануне Кабмин запретил российскую вакцину от коронавируса.

"Спутник V": российская вакцина от коронавируса

Как сообщал УНИАН, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН