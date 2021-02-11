Врач, телеведущий и блогер Евгений Комаровский не рекомендует применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку данных о ней слишком мало.
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Свое мнение о российской разработке он высказал в интервью «Гордону». Эксперт рассказал, что «Спутник V» относится к классу так называемых векторных вакцин, где в структуру обычного аденовируса, которым болел практически каждый человек, встроен как вектор фрагмент коронавируса. По своей технологии она сильно отличается от вакцины Pfizer.
"Спутник V" – я допускаю, что это очень хорошая вакцина. При этом допуская, понимая, как реализуется международный маркетинг в российской фармпромышленности, я понимаю, что они могли проср*ть, простите, все, что только можно», - отметил он.
У Комаровского нет ответа на вопрос, почему россияне не дали всех данных о своей вакцине. Он рассматривает два варианта – либо это просчет в информационной политике, либо вакцина просто некачественная.
«Короче говоря, главное для меня: действительно, я на сегодня не могу рекомендовать своим зрителям "Спутник V". Не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных, цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как это все проходит испытания. Поэтому я допускаю, что есть определенные проблемы», - сказал он.
Комаровский указал, что при презентации вакцины в РФ заявили, что к новому году привьют 30 миллионов человек. В итоге прививки получили меньше миллиона человек.
Накануне Кабмин запретил российскую вакцину от коронавируса.
"Спутник V": российская вакцина от коронавируса
- Как сообщал УНИАН, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
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