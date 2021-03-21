При этом специалист добавляет, что после этого вирус никуда не исчезнет.

В большинстве стран Европы и в США вакцинация позволит взять эпидемию коронавируса под контроль уже к концу лета, считает Угур Шахин – один из руководителей компании BioNTech.

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Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он сделал в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Во многих странах Европы и США мы, вероятно, в конце лета будем находиться в ситуации, когда нам не понадобятся локдауны", - указал Шахин.

Впрочем, он добавляет, что вирус никуда не исчезнет. Пройдет по меньшей мере год, прежде чем человечество "овладеет ситуацией".

"Будут вспышки, но они будут фоновым шумом. Будут мутации, но они не испугают нас", - сказал Шахин.

По убеждению эксперта, в Германии возможно обеспечить вакцинацию 70% немцев до конца сентября, после чего ситуация станет более контролируемой.

Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer: что о ней известно

Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer стала в декабре 2020 года первой, которая получила разрешение на использование в ЕС. Всего Еврокомиссия от имени стран-членов заказала у разных поставщиков более двух миллиардов доз, в том числе 500 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer (они должны быть изготовлены до конца 2021 года). Впрочем, из-за проблем производителей кампания массовой вакцинации в Евросоюзе до сих пор продвигается медленно.

14 февраля израильская медицинская страховая компания Clalit обнародовала результаты исследования эффективности применения вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером компанией Pfizer. Согласно ее данным, эффективность этого препарата оценивается в 94 процента.

В Минздраве заявили, что Украина получит первую партию доз американской вакцины от коронавирус Pfizer уже в апреле.

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Автор: Дмитрий Захаров