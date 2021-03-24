Пандемия коронавируса в мире закончится к концу 2021, когда большая часть людей вакцинируется от этой болезни.
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"Пандемия будет остановлена уже совсем скоро, до конца 2021 года. Не надо верить прогнозам в еще большую волну пандемии в 2022 году, ее не будет", - заявила иммунолог.
По ее словам, вакцинация будет продолжаться в течение года, поэтому будет расти количество людей с антителами к коронавирусу.
"Даже если не вакцинируется какой-то процент людей, такой страшной ситуации, как сейчас, уже не будет. Мы видим случаи, когда в одной семье двое взрослых болеют, а их дети, которые уже выработали антитела, нет", — пояснила врач.
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