Такой тяжелой ситуации, как в настоящее время, уже не будет, считает иммунолог.

Пандемия коронавируса в мире закончится к концу 2021, когда большая часть людей вакцинируется от этой болезни.

Читайте такжеВ Госпогранслужбе объяснили, чем грозит украинцам подделка справки о коронавирусеТакое мнение высказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вера Казмирчук в эфире "Апостроф ТВ".

"Пандемия будет остановлена уже совсем скоро, до конца 2021 года. Не надо верить прогнозам в еще большую волну пандемии в 2022 году, ее не будет", - заявила иммунолог.

По ее словам, вакцинация будет продолжаться в течение года, поэтому будет расти количество людей с антителами к коронавирусу.

"Даже если не вакцинируется какой-то процент людей, такой страшной ситуации, как сейчас, уже не будет. Мы видим случаи, когда в одной семье двое взрослых болеют, а их дети, которые уже выработали антитела, нет", — пояснила врач.

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Автор: Ирина Погорелая