Осенью 2021 года в Украине могут снова ввести локдаун, несмотря на то, что к этому времени уже будет вакцинирована часть населения.
Такой прогноз дала вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко, передает Главред.
По ее словам, на сегодня треть населения Украины уже переболела коронавирусом, и многие – бессимптомно.
«Поэтому весной мы не ждем новой волны коронавируса - но это может случиться следующей осенью. Но и тогда она будет менее интенсивной, потому что к тому времени немалая часть населения уже переболеет», - отметила Мироненко.
Поэтому вирусолог считает, что правительство может ввести очередной локдаун.
Читайте такжеВ Украине от осложнений COVID-19 умерли уже 22 тысячи человек
«Потому что его представителям выгодно, чтобы все сидели дома, так как запреты, например, для ресторанного бизнеса создают условия, после которых каждый в этом бизнесе должен будет договориться с контролирующими органами», - считает она.
При этом вирусолог сомневается, что вакцину от COVID-19 в Украину могут привезти в пригодном состоянии.
Читайте такжеЗеленский заявил, что январский локдаун оправдал себя
«Причин для этого несколько. Специальных холодильников нет, непонятно, кто будет оплачивать транспортировку и хранение. Все это навесить не на кого - семейные врачи заняты до беспредела, а санэпидемслужбы нет. То есть у нас пока никто не готов к тому, чтобы принять вакцину и обеспечить ей нужные условия хранения, а скорость появления вакцины в Украине будет зависеть напрямую от этого», - отметила Мироненко.
Локдаун в Украине в январе
- 9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещалась работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).
- Также не работали кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.
- Запрещалось посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. В то же время работал общественный транспорт.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram