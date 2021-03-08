КНР производит много товаров, которые имеют повышенный спрос во время пандемии.

В январе-феврале 2021 года китайский экспорт неожиданно вырос сразу на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте такжеCOVID-19: Швейцария потратит миллиард франков на бесплатное тестирование населенияОб этом пишет DW со ссылкой на данные таможенного ведомства КНР.

Стремительному восстановлению способствовало то, что КНР производит много товаров, которые имеют повышенный спрос во время пандемии, - медицинское оборудование, защитные маски, а также ноутбуки для удаленной работы.

Отмечается, что рост экспорта из КНР не был бы столь высоким, если бы в начале пандемии он не упал на 17%.

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Автор: УНИАН