Городской голова должен сообщить о дальнейших решениях относительно карантинных ограничений в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко проводит срочный онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в столице.

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Как сообщается на сайте КГГА, городской голова проинформирует:

- как увеличилось количество больных COVID-19 В Киеве;

- для чего нужен общенациональный локдаун с ограничением передвижения между регионами страны;

- о дальнейших решениях относительно ограничений в столице.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен локдаун. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.

График движения киевского метро изменился из-за локдауна.

Мэр Киева Виталий Кличко допускает продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.

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Автор: Дмитрий Захаров