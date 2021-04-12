Ситуация с коронавирусом в Киеве / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко проводит срочный онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в столице. 

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Как сообщается на сайте КГГА, городской голова проинформирует: 

- как увеличилось количество больных COVID-19 В Киеве; 

- для чего нужен общенациональный локдаун с ограничением передвижения между регионами страны;

- о дальнейших решениях относительно ограничений в столице.

Локдаун в Киеве

  • С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен локдаун. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам.
  • Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки. 
  • График движения киевского метро изменился из-за локдауна. 
  • Мэр Киева Виталий Кличко допускает продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.

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Автор: Дмитрий Захаров