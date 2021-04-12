Ситуация с коронавирусом в Киеве / УНИАН
Мэр Киева Виталий Кличко проводит срочный онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в столице.
Читайте такжеПразднование Пасхи: эксперты оценили риски вспышки COVID-19 в Украине
Как сообщается на сайте КГГА, городской голова проинформирует:
- как увеличилось количество больных COVID-19 В Киеве;
- для чего нужен общенациональный локдаун с ограничением передвижения между регионами страны;
- о дальнейших решениях относительно ограничений в столице.
Локдаун в Киеве
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен локдаун. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам.
- Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.
- График движения киевского метро изменился из-за локдауна.
- Мэр Киева Виталий Кличко допускает продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram