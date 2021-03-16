За последние полторы недели количество больных и госпитализированных с осложнениями от коронавируса в Киеве увеличилось вдвое.
Об этом сообщил на срочном брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
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Он назвал динамику распространения болезни "угрожающей".
"Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемиологических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что на сегодня исключительно в компетенции правительства", – отметил Кличко.
Мэр Киева обращается в профильные министерства и службы с просьбой усилить контроль за соблюдением карантинных правил в городе: проведение массовых собраний, масочный режим, работа ресторанов и кафе, заполненность общественного транспорта, проведение спортивных соревнований.
Кроме того, городской голова требует от Кабинета министров разрешить местным органам самостоятельно устанавливать карантинные ограничения.
Коронавирус в Украине: статистика
В Украине за минувшие сутки подтвердили 9642 новых случая коронавирусной болезни.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
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