Кличко назвал динамику распространения болезни в Киеве "угрожающей".

За последние полторы недели количество больных и госпитализированных с осложнениями от коронавируса в Киеве увеличилось вдвое.

Об этом сообщил на срочном брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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Он назвал динамику распространения болезни "угрожающей".

"Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемиологических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что на сегодня исключительно в компетенции правительства", – отметил Кличко.

Мэр Киева обращается в профильные министерства и службы с просьбой усилить контроль за соблюдением карантинных правил в городе: проведение массовых собраний, масочный режим, работа ресторанов и кафе, заполненность общественного транспорта, проведение спортивных соревнований.

Кроме того, городской голова требует от Кабинета министров разрешить местным органам самостоятельно устанавливать карантинные ограничения.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9642 новых случая коронавирусной болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

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Автор: Яна Ставская