Мэр Киева ответил на вопросы журналистов относительно вероятного продления жесткого карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко допускает продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.

Соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Украина 24", отвечая на прямой вопрос журналистов о продлении локдауна, а также информации, что он уже якобы готовит соответствующее распоряжение.

"Я очень удивлен такой информацией... Такое решение принимает не Киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. То есть таких заседаний у нас не было. И однозначно распространяется эта информация из неизвестных источников. Одно могу сказать: действительно, мы можем продлить карантин, только исключительно будем исходить из цифр заболеваемости и, если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти", - сказал Кличко.

"Сейчас четвертый день, когда идут ограничения, и на следующей неделе мы уже будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю этого. А если динамика снизится, то карантинные ограничения будут осуществляться, как и было введено, до 16-го числа", - подытожил он.

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Автор: Дмитрий Захаров