Объявление о продаже пропусков 18-летняя девушка разместила в Facebook.

В Киеве открыли уголовное производство против 18-летней девушки, которая разместила объявление о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте.

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Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, разоблачена 18-летняя киевлянка, пытавшаяся сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна.

Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц.

Стоимость спецпропуска составляла 200 грн.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка официального документа), решается вопрос относительно сообщения девушке о подозрении.

Транспортный локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам.

Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявлений о продаже в Интернете спецпропусков для проезда в общественном транспорте.

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Автор: Виктория Токарева