В "красную" зону попала Полтавская область.

Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон Украины.

Читайте такжеЭксперт ВОЗ прогнозирует, что коронавирус со временем станет сезонным заболеваниемДанные опубликованы на сайте МОЗ.

В "красную" зону попала Полтавская область.

Помимо нее там находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Закарпатская, Ивано-Франковска и Херсонская области остаются в "желтой зоне" эпидопасности.

В "оранжевой" – 9 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

"Зеленых" зон в Украине нет с начала перехода на адаптивный карантин.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 16 тыс. 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 903 тыс. 765 человек. Выздоровели 1 млн 453 тыс. 766 человек. ПЦР-тестов проведено 8 млн 822 тыс. 097. Летальных случаев было зарегистрировано 38 тыс. 658.

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Автор: Людмила Жерновская