1300 человек допустили к участию в тестовом мероприятии в крупнейшем мюзик-холле Амстердама.

В Амстердаме устроили вечеринку для 1300 человек. Власти впервые за год разрешили людям выйти на танцпол, чтобы изучить возможности ослабления карантина.

Читайте такжеАмериканские ученые рассказали о возможных опасностях трех новых штаммов коронавирусаОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

1300 человек допустили к участию в тестовом мероприятии в крупнейшем мюзик-холле Амстердама ZiggoDome.

С помощью этого эксперимента власти хотят изучить возможность отмены запрета на проведение массовых мероприятий.

Всем гостям необходимо было получить отрицательный результат теста на коронавирус за 48 часов до мероприятия. Через пять дней они могли сделать еще один тест.

Присутствующих разделили на шесть групп. Каждая группа придерживалась различных принципов социального дистанцирования и ношения масок, а также имела разную степень свободы передвижения. Они носили бирки, с помощью которых все их движения и контакты отслеживались.

Правительственные советники используют данные об их поведении для принятия решений о возможном ослаблении карантинных мер.

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Автор: УНИАН