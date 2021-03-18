Жители Львове часами стояли в очереди под дождем ради бесплатного теста на коронавирус.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Очереди во львовские поликлиники показали в соцсетях. Желающих, говорят медики, действительно в разы увеличилось: за день тесты делают более двух сотен человек.
Об ухудшении ситуации с заболеваниями в городе говорят и волонтеры, у которых закончились кислородные концентраторы. Все 67 аппаратов сейчас находятся на руках. Кроме того, полтора десятка людей, нуждающихся в кислородной поддержке, ждут в очереди, говорится в сюжете.
Коронавирус во Львове
- В городе с 19 по 28 марта вводят жесткий карантин, который фактически является локдауном.
- Во львовских больницах развернут 700 дополнительных кроватей.
- За минувшие сутки, 17 марта, в регионе подтвердили еще 1092 случая коронавирусной болезни.
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