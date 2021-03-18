Во Львове с 19 марта будет действовать фактический локдаун.

Жители Львове часами стояли в очереди под дождем ради бесплатного теста на коронавирус.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Очереди во львовские поликлиники показали в соцсетях. Желающих, говорят медики, действительно в разы увеличилось: за день тесты делают более двух сотен человек.

Об ухудшении ситуации с заболеваниями в городе говорят и волонтеры, у которых закончились кислородные концентраторы. Все 67 аппаратов сейчас находятся на руках. Кроме того, полтора десятка людей, нуждающихся в кислородной поддержке, ждут в очереди, говорится в сюжете.

Коронавирус во Львове

В городе с 19 по 28 марта вводят жесткий карантин, который фактически является локдауном.

Во львовских больницах развернут 700 дополнительных кроватей.

За минувшие сутки, 17 марта, в регионе подтвердили еще 1092 случая коронавирусной болезни.

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Автор: Юрий Годован