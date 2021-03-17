Ограничения будут действовать до 28 марта.

С пятницы, 19 марта, на территории львовской громады вводят усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Об этом на странице в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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«Сложное, но крайне необходимое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения немедленно? Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания», - написал Садовой.

Что изменится с 19 марта?

По информации городского головы, с 19 марта младшая школа переходит на каникулы, старшие классы продолжают дистанционное обучение.

Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки. Заведения общественного питания будут работать «на вынос» и доставку, хозяйственные магазины - на выдачу по предварительному заказу, салоны красоты и спортивные залы - по индивидуальной предварительной записи.

В торговых центрах будут работать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Все массовые мероприятия в городе переносят.

Коронавирус на Львовщине: последние данные

Сейчас Львовская область находится в «оранжевой» зоне эпидемической опасности по распространению COVID-19.

Всего по состоянию на 17 марта COVID-19 диагностировали у 43 229 жителей Львова (+497 за предыдущей сутки).

Общее количество людей, заболевших с начала пандемии во Львовской области, составляет 89 008 (+884 за предыдущей сутки).

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Автор: Мирослава Бзикадзе