С пятницы, 9 апреля, еще в двух областях – в Запорожской и Хмельницкой – будут действовать карантинные ограничения «красной» зоны.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Читайте также"Ситуация сложная": еще одна область оказалась на грани "красной" зоныПо его словам соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Комиссия решила установить с 9 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях», – отметил министр.
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