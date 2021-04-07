В регионах усилят карантинные ограничения.

С пятницы, 9 апреля, еще в двух областях – в Запорожской и Хмельницкой – будут действовать карантинные ограничения «красной» зоны.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Читайте также"Ситуация сложная": еще одна область оказалась на грани "красной" зоныПо его словам соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Комиссия решила установить с 9 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях», – отметил министр.

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Автор: Катерина Шварц