В городе будет усилен контроль над работой предприятий общественного питания, особенно ночных развлекательных заведений.

Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ужесточении карантинных ограничений на территории города, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал на заседании штаба.

"Правоохранительным органам совместно с Госпотребслужбой, муниципальной инспекцией, с подразделениями городского совета усилить контроль над работой предприятий общественного питания, особенно ночных развлекательных заведений, в выходные дни и на следующей неделе. Для того, чтобы уменьшить количество больных, установить режим работы для заведений общественного питания до 22 часов", - отметил он.

По словам Надала, рекомендуется начать учебу с 29 марта непосредственно в классах только для младших школьников, 5-11 классам - рекомендуется дистанционное обучение до стабилизации ситуации, детские сады и внешкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Также, как отметил мэр Тернополя, рекомендуется тем предприятиям, которые работают непосредственно с населением, осуществлять общение с клиентами исключительно с использованием защитного стекла и масок. Кроме того, они должны организовать свою работу и прием посетителей так, чтобы избегать скопления людей.

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Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 614 тыс. 707 человек, выздоровели 1 млн 290 тыс. 158 человек, летальных случаев было зарегистрировано 31 тыс. 461. ПЦР-тестов проведено 7 млн 889 тыс.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в которых карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.

По решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в "красную" зону уже попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская, Николаевская области и Киев. Общенациональный локдаун могут ввести, если большинство областей будут в "красной" зоне.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки совершили 18738 прививок, всего - свыше 174 тысяч вакцинированных.

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Автор: Леся Лещенко