Херсонская область остается единственным регионом в Украине, который входит в "желтую" карантинную зону.

В Тернополе, Чернигове и Херсонской области ужесточают карантин.

Как сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета, город переходит на усиленный вариант карантина. Решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19.

Тернополь

С 8 апреля в Тернополе вводятся следующие ограничения:

на входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мер;

работа развлекательных учреждений запрещена;

отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных;

все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

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С 12 апреля в Тернополе вводятся дополнительные карантинные меры:

ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;

проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;

все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".

Чернигов

Как сообщает пресс-служба Черниговского горсовета, с 8 апреля в городе запрещено:

посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);

проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;

проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;

посещение бассейнов, спортивных сооружений;

запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и.т.д.

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Херсонская область

Как сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, карантин ужесточат на территории Скадовского, Генического и Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской громад.

Напомним, Херсонская область – единственный регион, который входит в "желтую" карантинную зону.

В указанных регионах Херсонской области будет запрещена:

работа баров, кафе и ресторанов (при этом остается разрешена доставка и выпуск товаров навынос);

работа торгово-развлекательных центров и других непродовольственных магазинов;

работа непродовольственных рынков.

Также запрещается посещение культурных заведений и проведение массовых мероприятий, закрываются спортивные залы и фитнес-центры, а также - детские сады.

Общественный транспорт сможет перевозить пассажиров не больше 50% от количества мест для сидения.

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Автор: Денис Прядко