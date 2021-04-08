В Тернополе, Чернигове и Херсонской области ужесточают карантин.
Как сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета, город переходит на усиленный вариант карантина. Решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19.
Тернополь
С 8 апреля в Тернополе вводятся следующие ограничения:
- на входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мер;
- работа развлекательных учреждений запрещена;
- отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных;
- все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.
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С 12 апреля в Тернополе вводятся дополнительные карантинные меры:
- ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;
- проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;
- все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".
Чернигов
Как сообщает пресс-служба Черниговского горсовета, с 8 апреля в городе запрещено:
- посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);
- проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;
- проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;
- посещение бассейнов, спортивных сооружений;
- запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и.т.д.
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Херсонская область
Как сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, карантин ужесточат на территории Скадовского, Генического и Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской громад.
Напомним, Херсонская область – единственный регион, который входит в "желтую" карантинную зону.
В указанных регионах Херсонской области будет запрещена:
- работа баров, кафе и ресторанов (при этом остается разрешена доставка и выпуск товаров навынос);
- работа торгово-развлекательных центров и других непродовольственных магазинов;
- работа непродовольственных рынков.
Также запрещается посещение культурных заведений и проведение массовых мероприятий, закрываются спортивные залы и фитнес-центры, а также - детские сады.
Общественный транспорт сможет перевозить пассажиров не больше 50% от количества мест для сидения.
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