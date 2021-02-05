Кабинет министров планирует продлить карантинные ограничения в Украине до 30 апреля 2021 года, но на более мягких условиях.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией.
"Мы уже разработали нормативный акт, который будет регулировать карантинные ограничения в Украине. Карантин планируется продлить до 30 апреля. В то же время, мы смягчим общие условия, исходя из ситуации", - сказал он.
Жесткие карантинные ограничения могут быть введены в определенных регионах, в зависимости от загруженности больниц или роста заболеваемости более чем на 50% за последние семь дней.
"Пока что в Украине нет ни одной области, которая попала бы в эти критерии, при которых пришлось бы вводить жесткий карантин", - добавил министр.
Степанов также отметил, что при введении жесткого карантина общественный транспорт продолжить работать.
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