Жесткий карантин может быть введен в определенных регионах.

Кабинет министров планирует продлить карантинные ограничения в Украине до 30 апреля 2021 года, но на более мягких условиях.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Мы уже разработали нормативный акт, который будет регулировать карантинные ограничения в Украине. Карантин планируется продлить до 30 апреля. В то же время, мы смягчим общие условия, исходя из ситуации", - сказал он.

Жесткие карантинные ограничения могут быть введены в определенных регионах, в зависимости от загруженности больниц или роста заболеваемости более чем на 50% за последние семь дней.

"Пока что в Украине нет ни одной области, которая попала бы в эти критерии, при которых пришлось бы вводить жесткий карантин", - добавил министр.

Степанов также отметил, что при введении жесткого карантина общественный транспорт продолжить работать.

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Автор: Анна Нагорная