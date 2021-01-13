Усиленные карантинные ограничения будут действовать в Украине до 24 января.

Карантинные ограничения в Украине будут сохранены после завершения январского локдауна и продлятся на протяжении всего текущего года.

Об этом изданию "Обозреватель" рассказали источники в Кабинете министров.

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Как пишет СМИ, бизнес возобновит работу после 24 января, однако общие ограничительные меры могут храниться в Украине даже до 2023 года. Эти планы опираются на прогноз врачей, согласно которого к тому времени большинство населения планеты уже переболеет коронавирусом.

"После 24 января откроется бизнес, но ограничения продлятся весь этот год. А вообще, по нашим расчетам, карантин запланирован до 2023 года", - уточнил источник.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет Министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

В Кабмине говорят, что усиленный карантин направлен снизить динамику заболеваемости коронавирусом и спокойно войти в процесс вакцинации.

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Автор: Юрий Годован