По словам министра здравоохранения, Украина нуждается в проведении именно с 8 по 24 января жесткого карантина для того, чтобы до весны следующего года не вводить локдаун, который может серьезно ударить по экономике страны.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав против переноса или отмены запланированного на 8-24 января жесткого карантина.

Читайте такжеЛокдаун с 8 по 24 января в Украине: что будет разрешено и запрещеноКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.

«Министерство здравоохранения против переноса или отмены такого карантина (с 8 по 24 января - УНИАН). У нас фиксируется на сегодня, в период праздников около 5-6, почти 7 тысяч случаев заболевания COVID-19. Ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек», - заявил он.

«Мы понимаем, что, с одной стороны, государство должно жить, а с другой - нужно обеспечивать здоровье граждан. Мы заранее сказали о том, что у нас будет проводиться такой жесткий карантин с 8 по 24 января. Мы заранее сказали об ограничении, было принято соответствующее постановление», - добавил министр.

Степанов отметил, что во время его личного общения с представителями бизнеса предприниматели выразили готовность к такому жесткому карантину, «они все понимают важность его».

Кроме того, по его словам, в результате массовых скоплений людей на новогодние праздники в Украине ожидается увеличение количества больных COVID-19. «Мы не хотим получать по 17-25 тысяч (новых больных COVID-19 в сутки - УНИАН). Мы считаем, и это мнение наших эпидемиологов, исходя из ситуации, что мы очень нуждаемся проведения именно с 8 по 24 января жесткого карантина для того, чтобы максимально сбить эту волну, чтобы уже пройти ее до весны - до апреля, до мая следующего года без введения жесткого карантина, который может ударить серьезно по экономике нашей страны, и мы не можем пренебрегать этим фактом», - подчеркнул министр.

Карантин в Украине: детали

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

На этот период предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров), развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы), учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.

Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешено профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.

Предприятия общественного питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.

Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.

Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.

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Автор: Константин Гончаров