По словам Ляшко, "ключевой вещью" в этой модели адаптивного карантина будет способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Министерство здравоохранения в ближайшее время предложит правительству новую модель адаптивного карантина, который начнет действовать с середины или конца февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время всеукраинского форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

"Мы предложим правительству новый светофор зоны эпидемиологической опасности, которые будут существовать уже в середине февраля, возможно, в конце февраля. Они будут разделены на несколько зон - три или четыре, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется и где нужно принимать сразу дополнительные меры", - сказал он.

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По словам Ляшко, "ключевой вещью" в этой модели адаптивного карантина будет способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

"Когда мы говорим о других уровнях эпидопасности, которые мы хотим ввести в адаптивном карантине, они будут зеленый, желтый, оранжевый. Но они в первую очередь будут касаться не карантина, которые вводят на той или иной территории. Они в первую очередь будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнеса или другим о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в этом конкретном регионе, что может привести к негатимному результату, то есть увеличению количества больных и госпитализированных", - пояснил замминистра.

Карантин в Украине: что известно

3 февраля сообщалось, что правительство в ближайшие дни примет решение о возвращении к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне".

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Автор: Леся Лещенко