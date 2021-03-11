Прогнозы Министерства здравоохранения относительно роста заболеваемости на коронавирус в Украине оправдались.

В Минздраве рассчитывают на уменьшение числа случаев заболевания COVID-19 в Украине, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает ТСН.

"Надо придерживаться противоэпидемических норм, которые четко установлены постановлением Кабинета Министров Украины о карантине. Мы имеем сегодня четыре области, которые отнесены к "красному" уровню эпидемической опасности. Там карантин должен быть жестче. Такой, например, как был во время зимнего карантина. Не должны работать заведения общественного питания, места массового скопления. Это позволит предотвратить распространение коронавирусной болезни и сдержать любую мутацию, любого штамма коронавируса и предотвратить нам введение жесткого локдауна на территории всей страны. Когда мы говорили и вводили карантин зимний, мы говорили, он нужен для того, чтобы спокойно пройти рост заболеваемости, который прогнозируется на середину-конец февраля", - заявил Ляшко.

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Он утверждает, что прогнозы Министерства здравоохранения относительно роста заболеваемости на коронавирус в Украине оправдались.

"Рост произошел, наши прогнозы, к сожалению, оправдались. Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Далее будет потенциально мы рассчитываем на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса", - сказал он.

При этом Ляшко отметил, что COVID-19 продолжает набирать агрессивности.

Третья волна коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

Самая тяжелая ситуация сложилась на Прикарпатье и на Буковине.

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Автор: Олег Давыгора