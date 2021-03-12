Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что жесткий карантин в Украине могут ввести, если медицинская система окажется на грани коллапса.
Читайте такжеНазваны три региона, оказавшиеся на пороге красной зоны карантина (видео)Заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24".
В девяти регионах Украины показатель госпитализированных больных COVID-19 превышен.
В "красной зоне" - Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская области и Буковина. В больницах этих регионов уже не хватает мест.
По его словам, государство пока не рассматривает внедрение международных свидетельств о проведении иммунизации.
"В мире вакцинировали 0,8% всего населения, поэтому делать привилегии для вакцинированных при пересечении границ или посещении любых учреждений - это преждевременная акция. Сегодня нет равного доступа для всех желающих сделать прививку. Поэтому мы должны понимать - вакцинация это прежде всего сегодня защита групп риска и предотвращение негативных последствий", – сказал Ляшко.
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