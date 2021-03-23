На территории области будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 25 марта «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram по результатам внеочередного заседания комиссии.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - отметил министр.

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С 24 февраля в Украине вводят адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности. В Министерстве здравоохранения прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.

По состоянию на 22 марта Минздрав включил в "красную" зону Киев, а также 7 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая.

С 24 марта "красный" уровень устанавливается на территории Киевской и Сумской областей.

Минздрав ежедневно обновляет индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. На основании этих признаков Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности - "желтого", "оранжевого" или "красного", после чего вводятся соответствующие ограничительные меры.

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Автор: Леся Лещенко