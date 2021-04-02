Глава Минздрава отметил, что введенный в стране адаптивный карантин приносит результаты.

Введение комендантского часа в Украине из-за ситуации с распространением коронавируса не обсуждается.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

Он напомнил, что введение комендантского часа возможно только в условиях чрезвычайного положения, решение о котором принимает Верховная Рада.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", - сказал он.

Степанов отметил, что введенный в стране адаптивный карантин приносит результаты. При этом он подчеркнул, что необходимо соблюдать существующие карантинные меры.

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"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине. Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, поскольку вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух. Здесь есть другая вещь: все, что нам нужно - соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки - это недопустимо", - сказал он.

Слухи о введении комендантского часа в Киеве

31 марта издание "Сегодня" со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД сообщило, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос введения в Киеве комендантского часа - запрета на перемещение по улицам после 22:00.

По словам собеседника журналистов, вопрос, вероятнее всего, будет рассмотрен Радой 6 апреля, во вторник.

В свою очередь, источники РБК-Украина утверждают, что украинские власти не планируют вводить комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса. Но возможны дальнейшие усиления ограничений.

Комендантский час: что это

Комендантский час - это запрет для жителей определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток без особого разрешения.

На указанной территории усиливается патрулирование и охрана объектов, а также вводится пропускной режим.

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Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.

Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры. Также закрываются все садики и школы.

Столичная власть просит руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить своих работников на дистанционную работу.

Главные новости Украины и мира на утро 2 апреля

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Автор: Александр Топчий