Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что следующей покинуть "красную" зону эпидопасности может Закарпатская область.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - написал он.
Читайте такжеХарьковщина сменила Ивано-Франковскую область в списке "красных зон"
Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат: область вышла из сурового уровня эпидемической опасности, ведь там стабилизировались показатели госпитализации.
Вас также могут заинтересовать новости
- В МОН рассказали, сколько школ в Украине перевели на дистанционное обучение
- Кличко допускает продление локдауна в Киеве до 10 мая
- В Минздраве спрогнозировали сроки пика третьей волны коронавируса в Украине
- В Украине изменили протокол лечения больных COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram