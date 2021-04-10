Закарпатская область может покинуть "красную" зону эпидопасности / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что следующей покинуть "красную" зону эпидопасности может Закарпатская область. 

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - написал он. 

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Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат: область вышла из сурового уровня эпидемической опасности, ведь там стабилизировались показатели госпитализации.

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Автор: Олег Давыгора