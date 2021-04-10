Виктор Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что следующей покинуть "красную" зону эпидопасности может Закарпатская область.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - написал он.

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Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат: область вышла из сурового уровня эпидемической опасности, ведь там стабилизировались показатели госпитализации.

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Автор: Олег Давыгора