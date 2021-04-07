Главный государственный санитарный врач заявляет, что в Черкасской и Ривненской областях нет оснований для перевода их в "красную зону".

Харьковская область в ближайшие дни может войти в "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Ухудшение эпидемической ситуации наблюдается в Харьковской области. Область в течение ближайших дней может войти в "красный" уровень эпидемической опасности по определенным постановлением Кабинета министров критериям", - написал он.

"Относительно Черкасской и Ривненской областей, то видим, что занятость всех "ковидных" коек в Черкасской области сейчас составляет - 49%, в Ривненской - 60%, коек с кислородом в Черкасской области - 46%, что меньше установленного показателя в 65%", - отметил Ляшко.

По его словам, это свидетельствует об отсутствии риска коллапса локальной медицинской системы в указанных регионах, поэтому принято решение о продлении усиленного мониторинга, и не устанавливать в этих областях "красный" уровень я эпидемических ограничений.

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Ляшко сообщил, что сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение, что с 9 апреля в Хмельницкой и Запорожской областях будет действовать "красный" уровень эпидемической опасности. Он напомнил, что в Хмельницкой области в течение последних трех дней подряд превышены следующие показатели, в частности, уровень госпитализации составляет 131 человек на 100 тыс. населения, загруженность коек с кислородом - 68,2%.

Он отмечает, что в Запорожской области в течение последних трех дней подряд превышены два показателя: уровень госпитализации - 77 человек на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев составляет - 21,8%.

Коронавирус в Украине: что известно

По состоянию на утро 7 апреля зафиксировано 15 тыс. 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5 тыс. 587 человек, умерли - 481, выздоровели - 11 тыс. 472.

Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству выявленных новых случаев заболевания.

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Автор: Надя Пришляк