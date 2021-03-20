Днепропетровскую область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом перевели в "оранжевую" зону карантина.
Соответствующее решение было принято 20 марта на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.
Из-за этого в регионе запрещаются: проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек; работа заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме гостиниц; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Кроме того, действуют ограничения "желтой" и "зеленой" зон.
Отмечается, что ввести усиленный карантин и ограничения, которые соответствуют "красному" уровню на Днепропетровщине могут, если в регионе в течение недели будет превышение по одному из этих показателей:
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- загруженность коек с кислородом в регионе больше 65%;
- более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
- рост числа госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;
- менее чем 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;
- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных больше 20%.
Также комиссия утвердила пункт о принятии мер по ускорению темпов вакцинации населения и осуществления мониторинга за показателями прививки.
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