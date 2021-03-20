Также на Днепропетровщине должны принять меры по ускорению темпов вакцинации населения.

Днепропетровскую область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом перевели в "оранжевую" зону карантина.

Соответствующее решение было принято 20 марта на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Из-за этого в регионе запрещаются: проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек; работа заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме гостиниц; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Кроме того, действуют ограничения "желтой" и "зеленой" зон.

Отмечается, что ввести усиленный карантин и ограничения, которые соответствуют "красному" уровню на Днепропетровщине могут, если в регионе в течение недели будет превышение по одному из этих показателей:

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загруженность коек с кислородом в регионе больше 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост числа госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

менее чем 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных больше 20%.

Также комиссия утвердила пункт о принятии мер по ускорению темпов вакцинации населения и осуществления мониторинга за показателями прививки.

Третья волна коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна распространение COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

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Автор: Александр Топчий