Документы планируют передавать через почтовый ящик у входа в здание.

В Одессе из-за массового инфицирования сотрудников COVID-19 закрыли здание городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение содержится в протоколе внеочередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского городского совета, которое состоялось 14 апреля.

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По результатам совещания было решено организовать 15-16 апреля дезинфекцию в административном здании мэрии, ограничить доступ к служебным помещениям почти всех сотрудников до 25 апреля. Исключение - заместители мэра и отдельные сотрудники, которые будут внесены в соответствующий список.

Кроме того, всех сотрудников, которые будут дежурить в мэрии с 19 по 25 апреля, протестируют на коронавирус.

Запланированное в апреле заседание исполкома состоится в ограниченном режиме с участием только членов исполнительного комитета. Отменены до 25 апреля все рабочие встречи и совещания в административном здании мэрии.

"Обеспечить прекращение физического взаимодействия сотрудников, работающих в основном админздании (Думская, 1), с другими работниками структурных подразделений Одесского городского совета ...", - отмечается в протоколе.

Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание.

По данным руководителя городской организации политсилы "За будущее" Сергея Калинчука, вчера в Одесском горсовете по адресу площадь Думская, 1, проводилась санитарная обработка.

"За последнюю неделю COVID-19 заболел 41 сотрудник", - отметил Калинчук на своей странице в Facebook.

В то же время в мэрии города уточнили журналистам, что за последнюю неделю заболели около 30 сотрудников.

Коронавирус в Одессе

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 16 апреля 2021 года в Одесской области зарегистрировано 124 764 случая COVID-19. Из них 58 300 человек - жители Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболели 516 одесситов, всего в регионе зарегистрировано 1 315 новых случаев заболевания.

По данным на 16 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 279 пациентов с COVID-19, из них 57 человек - в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 222 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным на 8:00 16 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 97 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19 у детей (семь девочек и один мальчик).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 388 жителей Одессы.

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Автор: Лариса Козовая