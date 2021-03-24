Новые карантинные меры ограничивают число людей, которых можно везти в салоне транспорта.

Введение жестких карантинных мер в Киеве спровоцировало коллапс системы общественного транспорта. На трамвайных и автобусных остановках образовались огромные очереди.

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Видео с очередями очевидцы публикуют в киевских Telegram-каналах. На одном из роликов недовольные пассажиры даже заблокировали движение трамвая, потому что им не позволили сесть в него.

Комментаторы сравнивают нынешнюю ситуацию с прошлогодней – тогда карантинные ограничения на работу транспорта привели к появлению очередей и даже эпизодам насилия на остановках.

Локдаун в Киеве: подробности

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местной власти карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности – транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о нахождении в салоне ограниченного числа пассажиров

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Автор: Дмитрий Захаров