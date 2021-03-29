В КГГА заявили о "не совсем серьезном" отношении горожан к карантинным ограничениям.

Читайте такжеВ Украине ныне циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса - эпидемиологВ связи с критической ситуацией с COVID-19 в Киеве могут закрыть начальную школу, детские сады и ограничить работу транспорта.

"(Эпидемическая – УНИАН) ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан. За последние две недели мы ввели более тысячи коек дополнительно к 5 тысячам, которые были накануне этой третьей волны. Заполненность их достаточно серьезная", - заявил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу. Мы ищем логические варианты для работы города, но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады в частности, и принимать решения по ограничению работы транспорта в целом", - добавил он.

Карантин в Киеве

В столице за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 402 человек, 25 заболевших скончались.

С начала пандемии в Киеве зарегистрировано 159 тыс. 769 случаев COVID-19, преодолели болезнь 105 тыс. 118 киевлян, умерли - 3 тыс. 334.

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева был установлен с 23 марта.

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Автор: Константин Гончаров