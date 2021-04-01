С понедельника, 5 апреля, детей пустят в садики, а школы будут работать в смешанном режиме.

Власти Харькова не намерены закрывать детские сады и отправлять 1-4 классы на дистанционное обучение.

Об этом в четверг, 1 апреля, на брифинге сообщила директор местного Департамента образования Ольга Деменко, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

В понедельник ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах, а ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно. При этом даже если город попадет в "красную зону" карантина, ни садики, ни школы полностью закрывать не собираются.

«Родители в этом вопросе нас поддерживают. Мы же понимаем, что им нужно работать, и часто малышей просто не на кого оставить. Кроме того, дистанционное обучение - это не обучение для малышей, потому что находиться столько времени за монитором компьютера вредно для их здоровья», - сказала Деменко.

По ее словам, сейчас в детских садах проводятся все необходимые противоэпидемические меры, а из 43 тыс. дошкольников в Харькове коронавирусом болеют только восемь детей - все в бессимптомной или легкой форме.

Читайте такжеКоронавирус в Украине бьет рекорды: 421 умерший и более 17 тысяч новых больныхДля учеников 1-4 классов на стационарном обучении Деменко также обещает жесткое соблюдение противоэпидемиологических мероприятий. А вот для старшеклассников, которых все-таки перевели на онлайн-обучение, не исключает все же и офлайн-встреч с учителями.

«Кроме занятий онлайн, учителя смогут проводить индивидуальные консультации. Например, 11-классников можно будет приглашать на консультации группами с целью качественной подготовки к ВНО», - сообщила директор Департамента образования.

Коронавирус в Харькове

За прошедшие сутки, 31 марта, в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили у 620 человек. Из них 385 - жители Харьковского района (343 - жители города Харькова).

Всего по области зарегистрировано 104 424 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 85 286 больных выздоровели, 1 980 умерли.

В больницах Харькова за неделю от осложнений коронавируса умерли двое и находятся еще четверо "тяжелых" детей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова