Решение Меркель о введении жестких карантинных ограничений на Пасху раскритиковали в Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель решила отказаться от введения жесткого карантина на Пасху.

Об этом сообщает Spiegel.

Соответствующее решение Меркель приняла после разговора с премьер-министрами федеральных земель, назвав идею пасхального локдауна ошибкой.

«Если это возможно, это нужно своевременно исправить. Я думаю, что это еще возможно», - отметила она.

Решение Меркель раскритиковали в Германии.

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Локдаун в Германии: что известно

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля.

На Пасху планируется введение более жестких ограничений. В течение пяти дней - с 1 по 5 апреля - предполагается закрыть почти все магазины. Большие семейные собрания будут запрещены во время праздников, при этом будет разрешено встречаться не более чем двум семьям или до пяти человек. Пасхальные службы переведут в онлайн-режим. В субботу, 3 апреля, будут работать только продуктовые магазины.

Карантин в Германии был введен в начале ноября, а жесткие ограничения — с 16 декабря2020 года. В стране в марте начали ослаблять ограничения. Однако новые, более заразные мутации коронавируса быстро распространялись среди населения.

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Автор: Денис Прядко