Сразу несколько европейских государств решили ослабить карантин. Среди них – Португалия и Швейцария. Тем временем в Германии, наоборот, – заговорили о введении жесткого локдауна из-за третей волны пандемии.
Читайте такжеНесколько областей Украины близки к выходу из "красной зоны" - ШмыгальОб этом говорится в сюжетах ТСН.
Ослабление карантина в Швейцарии и Португалии
Отмечается, что в Португалии впервые за 2 месяца в большинстве районов открылись торговые центры, а в учебные учреждения вернулись все школьники.
В Швейцарии открылись террасы ресторанов и тренажерные залы.
Ужесточение карантина в Германии
А вот в Германии, чтобы преодолеть третью волну пандемии, собираются ужесточать карантинные ограничения.
«Там фиксируют почти по 20 тысяч новых инфицированных в день, а койки в реанимациях заполняются», – говорится в сюжете.
И чтобы закрыть страну на карантин, правительство инициирует изменения в законодательстве.
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