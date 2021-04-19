В ФРГ ежедневно фиксируют по 20 тысяч новых инфицированных.

Сразу несколько европейских государств решили ослабить карантин. Среди них – Португалия и Швейцария. Тем временем в Германии, наоборот, – заговорили о введении жесткого локдауна из-за третей волны пандемии.

Читайте такжеНесколько областей Украины близки к выходу из "красной зоны" - ШмыгальОб этом говорится в сюжетах ТСН.

Ослабление карантина в Швейцарии и Португалии

Отмечается, что в Португалии впервые за 2 месяца в большинстве районов открылись торговые центры, а в учебные учреждения вернулись все школьники.

В Швейцарии открылись террасы ресторанов и тренажерные залы.

Ужесточение карантина в Германии

А вот в Германии, чтобы преодолеть третью волну пандемии, собираются ужесточать карантинные ограничения.

«Там фиксируют почти по 20 тысяч новых инфицированных в день, а койки в реанимациях заполняются», – говорится в сюжете.

И чтобы закрыть страну на карантин, правительство инициирует изменения в законодательстве.

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Автор: Катерина Шварц