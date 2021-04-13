Сейчас Днепропетровская область по COVID-показателям находится в "оранжевой" зоне карантина.

Специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации города Днепр решила продлить действие карантина до 30 апреля.

Об этом говорится в протоколе горсовета.

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До конца месяца в городе запрещают работу развлекательных заведений и заведений общественного питания с организацией банкетов, мастер-классов и публичных мероприятий.

С 00:00 до 7:00 рестораны и кафе могут работать только "на вынос". Ограничения также касаются заполненности помещений ресторанов и кофеен.

Сейчас Днепропетровская область по COVID-показателям находится в "оранжевой" зоне карантина.

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Автор: Яна Ставская