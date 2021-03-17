Премьер-министр подчеркнул, что если «красный» уровень будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено вводить усиленный карантин по всей территории страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти в случае ухудшения эпидемической ситуации вводить дополнительные карантинные ограничения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

«На сегодняшний день у нас продолжает работать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе ужесточать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, увеличение количества госпитализаций - вводите дополнительные ограничения... Вам сейчас предоставлены все полномочия и законом, и правительственными решениями», - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что если «красный» уровень будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено вводить усиленный карантин по всей территории страны.

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Автор: Леся Лещенко