Киев может попасть в "красную" зону карантина / фото REUTERS

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Киеве и еще трех областях Украины напряженная ситуация из-за вспышки коронавируса. 

Об этом сказал в эфире ТСН.

"У нас сейчас напряженная ситуация в городе Киеве. Сегодня впервые мы зафиксировали превышение по загруженности коек с кислородом. Это - 65%. Если два дня подряд они будут превышать этот показатель, то в таком случае, Киев будет переведен на "красный" уровень", - отметил Степанов.

Он рассказал, что также напряженная ситуация в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской областях.

"Когда область переведена в "оранжевый" уровень - это уже признак, что вы должны обратить на это внимание", - пояснил Степанов. 

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Усилят ли в Киеве карантин

  • Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что обратился к правительству с просьбой усилить карантинные ограничения в Киеве.
  • На вопрос, когда Киев может попасть в "красную" зону, если ничего не делать с темпами распространения коронавируса, Кличко ответил: «Я думаю, что время уходит на несколько дней, максимум неделю».
  • Он отметил, что сейчас решение усиливать карантин принимает правительство, поэтому обратился с этой просьбой к Кабинету министров.
  • Накануне министр здравоохранения Максим Степанов призвал Киев и Винницкую область усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в связи с приближением к «красному» уровню эпидемической опасности.

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Автор: Олег Давыгора