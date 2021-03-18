Максим Степанов рассказал, что также напряженная ситуация в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Киеве и еще трех областях Украины напряженная ситуация из-за вспышки коронавируса.

Об этом сказал в эфире ТСН.

"У нас сейчас напряженная ситуация в городе Киеве. Сегодня впервые мы зафиксировали превышение по загруженности коек с кислородом. Это - 65%. Если два дня подряд они будут превышать этот показатель, то в таком случае, Киев будет переведен на "красный" уровень", - отметил Степанов.

Он рассказал, что также напряженная ситуация в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской областях.

"Когда область переведена в "оранжевый" уровень - это уже признак, что вы должны обратить на это внимание", - пояснил Степанов.

Усилят ли в Киеве карантин

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что обратился к правительству с просьбой усилить карантинные ограничения в Киеве.

На вопрос, когда Киев может попасть в "красную" зону, если ничего не делать с темпами распространения коронавируса, Кличко ответил: «Я думаю, что время уходит на несколько дней, максимум неделю».

Он отметил, что сейчас решение усиливать карантин принимает правительство, поэтому обратился с этой просьбой к Кабинету министров.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов призвал Киев и Винницкую область усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в связи с приближением к «красному» уровню эпидемической опасности.

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Автор: Олег Давыгора