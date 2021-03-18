Министр спрогнозировал, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будут вводить локдаун из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает ТСН.

Он призвал украинцев строго соблюдать карантинные требования.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если больше внимания будет обращено именно на карантинные ограничения, которые действуют на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня. Если уже область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", - заявил Степанов.

Министр спрогнозировал, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за 16 марта зарегистрировано 11 тыс. 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 489 тыс. 023 человека, умерли - 28 тыс. 986, выздоровели - 1 млн 237 тыс. 676 человек. Медики провели 7 млн 467 тыс. 108 ПЦР-тестирований.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна COVID-19.

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Автор: Олег Давыгора