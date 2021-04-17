Работа канадских военных инструкторов в Украине приостановлена из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на Минобороны Канады.
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Все заразившиеся находятся на карантине, сколько именно человек заболело, не уточняется. Всего в составе миссии около 200 канадских военных.
Миссия Канады и пандемия
Из-за распространения коронавируса тренировки военных уже приостанавливали в апреле 2020 года, тогда большая часть инструкторов вернулась в Канаду.
В июне 2020 года канадские инструкторы возобновили работу. Они проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области с 2015 года.
Вакцина от COVID-19 в Украине: что известно
- 16 апреля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.
- Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.
- Полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer разделят на две прививки.
- В Украине первые прививки вакциной против COVID-19 от Pfizer начнутся 18 апреля. Их будут делать жильцам и работникам домов престарелых.
- 16 апреля 2021 года в ЮНИСЕФ рассказали, когда Украина получит следующую партию вакцины от коронавируса.
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