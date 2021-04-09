В COVID-отделении врачи получают примерно 30 тыс. грн со всеми добавками.

В Украине врачи, которые работают в ковид-больницах, получат примерно 30 тыс. грн. Им приходится круглосуточно быть или на телефоне, или в медучреждении.

Читайте такжеШмыгаль назвал источники финансирования потребностей медицины для борьбы с COVID-19Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в шоу "Право на владу".

"В COVID-отделении — где-то 30 тыс. грн со всеми добавками. Иногда 35 тыс., если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов. Они, по сути, находятся круглосуточно или на телефоне, или в отделении. И это очень мало для того, чтобы работать в таких тяжелых подразделениях", - отметил Рыженко.

По его словам, другие врачи получают в три раза меньше.

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Автор: Ирина Погорелая