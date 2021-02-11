Новое исследование показало, что ношение двух масок уменьшает риск инфицирования.

В Норвегии могут рекомендовать носить по две маски одновременно, чтобы улучшить защиту от инфицирования.

Об этом сообщает NRK.

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"Американское исследование показывает, что надетые одна поверх другой две маски могут обеспечить большую безопасность от заражения коронавирусной инфекцией. Норвежские власти в сфере здравоохранения рассматривают возможность введения такой рекомендации", - говорится в сообщении.

По данным издания, теперь власти Норвегии рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению двух масок одновременно.

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Перевод: Екатерина Лиманская