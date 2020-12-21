Для того, чтобы выживать во времена карантинного 2020 года, звезды пробуют себя в новом амплуа.

Оля Полякова, Павел Зибров, группа "Антитела" и почти все украинские артисты были заложниками ужасного 2020-го года. Причиной этого стало отсутствие реальных концертов и дохода от прослушиваний музыки.

Журналисты "Украинских сенсаций" рассказали, как звезды боролись с этой проблемой под стенами властных структур, как проводили онлайн-выступления в соцсетях и вообще искали новые способы заработка.

"Более 50 млрд долларов - это совокупная емкость всей музыкальной индустрии. На сегодня она понесла убытки в размере 22 млрд", - рассказал Александр Вареница, член Всеукраинского музыкального союза.

Читайте такжеОля Полякова оправдалась за свой концерт в Харькове в прямом эфиреПо подсчетам журналистов, украинские исполнители за время карантина потеряли примерно 4 млрд грн только на собственных концертах.

Сегодня даже у титанов украинского шоу-биза так опустели кошельки, что они буквально торгуются за концерты, только бы не сидеть без работы, отмечают "Украинские сенсации".

"Пока держатся на плаву большие акулы шоу-биза. Хоть концерты отменены, а вложенные средства уже не вернуть", - рассказали журналисты.

Группа "Антитела", как рассказал его лидер Тарас Тополя, потерял миллион гривень только на переносах концертов.

Для того, чтобы выживать во времена карантинного 2020-го, звезды пробуют себя в новом амплуа. Например, Злата Огневич пытается монетизировать свой цифровой контент на стриминговых сервисах.

Оля Полякова продает во время карантина свои видеопоздравления, цены стартуют от 2 до 10 тысяч гривень.

Так, быстро переквалифицировался и известный ведущий Владимир Остапчук, он продает защитные маски, худи и сумки с принтом. По этому же пути пошел и Виктор Павлик.

"Для многих артистов выходом из такой ситуации стали онлайн-концерты. Это - Виктор Павлик, ВВ, Настя Каменских, Джамала и многие другие... И такие выступления в Украине больше для души, а не для денег", - отметили "Украинские сенсации".

Усиление карантина в Украине с 19 декабря: как будут работать учреждения культуры

С 19 декабря в Украине действует обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко